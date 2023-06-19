путин соврал? У Зеленского сделали неожиданное заявление по "ядерке" в Беларуси

Доказательств размещения ЯО в Беларуси нет

У Украины нет доказательств относительного того, что россия уже разместила свое ядерное оружие на территории Беларуси. Однако хранилища для него там уже тщательно подготовлены.

Об этом сегодня, 19 июня, заявил в ходе брифинга член Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский.

"Мы на заседании комитета в закрытом режиме заслушивали представителей разведывательного сообщества Украины. В настоящее время подлинной доказательной базы о том, что ядерное оружие уже передислоцировано на территорию Республики Беларусь, у нас нет", — сказал он.

По словам Вениславского, на территории Белоруси были тщательно подготовлены хранилища для размещения ядерного оружия.

Украина тем временем консолидирует усилия для привлечения внимание к серьезному характеру этой потенциальной угрозы, которая может возникнуть в результате перемещения оружия.

Тут же стоит отметить, что 16 июня на Санкт-Петербургском международном форуме российский диктатор владимир путин заявил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси. По его словам, окончательное перемещение будет завершено до конца года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 мая Минск и москва подписали документ, согласно которому на территории Беларуси будет размещаться российское ядерное оружие.