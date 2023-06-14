У Ким Чен Ина появился усатый имитатор? Беларусь хвастается ядерным оружием от рф

Диктатор говорит, что сам требовал от пути ядерку

Беларусь начала получать от россии тактическое ядерное оружие, заявил ее президент александр лукашенко. Он похвастался, что страна принимает снаряды, втрое мощнее свергнутых США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Но одолжить кому-то ядерное оружие — это экстравагантный шаг, который не то чтобы встречался в мире каждый день. Объясняем, как россия будет сохранять контроль за ним, чем это может обернуться в будущем и угрожает ли Украине:

Оружие будет контролировать рф, чтобы его не украл лукашенко

Это первое размещение москвой ядерного оружия меньшей дальности, которое потенциально может быть использовано на поле боя за пределами россии после распада Советского Союза. Важнейший момент – арсенал тактического ядерного оружия будут охранять российские солдаты на территории Беларуси. Об этом заявил лукашенко, а также ранее в пятницу анонсировал владимир путин.

Таким образом россия сохранит контроль над тактическим ядерным оружием.

лукашенко немного противоречил путину и прямо сказал, что Беларусь без колебаний использует их, если столкнется с агрессией. Также он возразил, что российский контроль над оружием является препятствием для его быстрого использования.

"Если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? Я беру трубку, и где бы он ни был, он ее берет. Поэтому, ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара", — сказал лукашенко российской пропагандистке скабеевой.

О рисках для путина потерять контроль над также оружием рассказывал ранее руководитель белорусской оппозиционной инициативы ByPol Александр Азаров, передавало "Радио Свобода". лукашенко – человек непредсказуемый и может использовать его как рычаг в переговорах с той же рф.

"Украинское контрнаступление, дай Бог, оно будет успешным – и тогда лукашенко, видя, что в кремле уже не до него, сможет завладеть этим оружием. Это большой риск для россии. Я думаю, что они это понимают и просчитывают", – говорит Азаров.

Беларусь сама просила "ядерку"

Президент Беларуси александр лукашенко, стоя на фоне российских артиллерийских установок, смело сыпал цитатами о "гниде" Зеленского и хвастался, что послал украинскую делегацию на "хрен" в Стамбуле.

А также рассказал, мол, он сам убеждал владимира путина разместить ядерное оружие и Беларуси, никакого давления на него не было. Развертывание ядерного оружия будет действовать как сдерживающий фактор против потенциальных агрессоров, говорит диктатор. По словам лукашенко, внешняя угроза стала критической в 2020 году, когда он провозгласил себя победителем на выборах, которые большинство государств Европы, а также США и другие назвали сфальсифицированными.

Однако следует не забывать, что ядерное оружие — это не только рычаг всплытия, но и ответственность и риск ядерного взрыва внутри Беларуси.

Что именно будет в Беларуси

Минск и москва утверждают, что разместят именно тактическое ядерное оружие близкого радиуса действия. Она предназначена для использования в поле боя. Обычно имеет более низкую взрывную мощность и меньшую дальность доставки по сравнению со "стратегическим" ядерным оружием, таким как боеголовки межконтинентальных баллистических ракет.

Радиус действия тактического оружия составляет от одной килотонны до 100 килотонн, по сравнению со стратегическим, имеющим мощность до 1000 килотонн. Это не делает ее безопасной, потому что мощность бомб в Нагасаки и Хиросиме составляла от 12 до 21 килотонны.

По состоянию на сейчас лукашенко говорил, что получили еще якобы не все. Оружие якобы будет рассредоточено и не будет храниться в одном месте. В ходе беседы с журналистами он сказал, что на ракеты белорусских реактивных систем залпового огня "Полонез" могут установить российские тактические ядерные боеголовки. Мол, есть договоренность с РФ по интеграции с белорусскими ракетными системами.

Реакция США и мира

Беларусь граничит с тремя странами-членами НАТО: Литвой, Латвией и Польшей, что потенциально создает напряжение в регионе. США уже ранее критиковали идею размещения путиным ядерного оружия, но заявили, что не намерены менять свою позицию и не видят признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие.

Центр противодействия дезинформации пишет, что непризнанный президент Беларуси манипулирует, когда говорит о применении ядерного оружия, ведь контроль над тактическим ядерным оружием, которое передала Минскую россия, сохраняется за последним.

"россия с помощью подконтрольного себе государства пытается доказать руководству "коллективного Запада", что дальнейшее наращивание объемов военной и финансовой поддержки Украины, отказ от территориальных уступок как условий прекращения войны угрожают новой эскалацией конфликта. Заявления лукашенко – это очередная попытка россии заставить Украину и ее союз сесть за стол переговоров и принять условия россии", — подытожил ЦПД.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пока путинцы размахивают своей ядерной палкой, разные государства решили нарастить свои ядерные потенциалы. Девять ядерных государств — США, россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы и развернули новые ядерные боеголовки в 2022 году.