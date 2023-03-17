Истерика и угрозы "ядеркой": в кремле "пылает" после решения Гааги по путину

Высказаться захотели многие

После решения Международного суда в Гааге (МУС) о выдаче ордера на арест владимира путина и уполномоченной рф по правам ребёнка" марии львовой-беловой в россии началась целая цепная реакция из истерик чиновников и пропагандистов. Разорвало "скрепные места" у симоньян, захаровой, медведева и других.

"Телеграф" собрал самые яркие истерические вспышки россиян, которые озарили небо над кремлем.

Знаменитый по нелепым заявлениям бывший президент россии дмитрий медведев сравнил решение МУС с "туалетной бумагой", а также, написал, что нет необходимости объяснять, где следует использовать этот документ.

Топ-пропагандистка маргарита симоньян вся изошлась слюной и вовсе разугрожалась ядерным оружем, только в пылу истерики не заметила, как вместе со своими противниками "уничтожила" и самого "царя".

"Хотела бы посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до её столицы", — размечталась симоньян.

Председателя комитета Совета Федерации росии по конституционному законодательству и государственному строительству андрея клишаса вообще куда-то понесло в дебри воображаемого z-мира, в котором россия выдает ордер "на арест всех судей МУС".

Да и вообще, по его мнению, Гаага, после того, как посмела такое сделать с его повелителем, скоро "самоликвидируется".

"Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только россия, но и ряд государств, членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации", — выдал Клишас.

Спикер Государственной думы рф вячеслав володин и вовсе приравнял решение МУС к агрессии против всей россии.

"Любые нападки на президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны", — говорит Володин.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков тоже присоединился к хамству своих соотечественников и назвал решение МУС "ничтожным".

"россия, как и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для рф с точки зрения права ничтожными" — говорит песков.

Высказаться по поводу решения суда решила прокомментировать и сама воровка детей мария львова-белова. Она в присущей ей циничной манере пообещала, что и дальше будет заниматься своими преступлениями.

"Что хочется сказать: во-первых, здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий. Что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше — ну, а мы продолжаем работать", — говорит она.

Официальный представитель МИД россии мария захарова не отличилась оригинальностью и так-же как и песков пробормотала про "ничтожность" этого решения.

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — говорит захарова.

Напомним, ранее мы писали, что в в Офисе президента Укрианы и МИД прокомментировали ордер на арест путина.

Также мы сообщали о том, где "бункерного" могут задержать после решения Гааги и что с ним сделают.