Ордер на арест путина: захарова отреагировала на решение Суда в Гааге

В рф заявляют, что решение суда для них ничего не значит

После того как Международный суд в Гааге выдал ордена на арест российского диктатора путина и уполномоченной президента рф по делам ребенка марии львовой-беловой, в россии взялись комментировать данное решение. Свое мнение высказала официальный представитель МИД россии мария захарова.

По ее словам, решение Международного уголовного суда об аресте является "ничтожным" для россии, потому как сама страна-агрессор с ним не сотрудничает. Комментарий относительно этой ситуации захарова оставила в своем Telegram-канале.

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — написала захарова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что после выдачи ордена на арест Международным уголовным судом, владимир путин теперь не может покидать территорию россии, а оказавшись за ее пределами, он должен быть арестован.