Ордер на арешт путіна: захарова відреагувала на рішення Суду у Гаазі

У росії заявляють, що рішення суду для них нічого не означає

Після того як Міжнародний суд у Гаазі видав ордени на арешт російського диктатора путіна та уповноваженої президента росії у справах дитини марії львової-бєлової, в росії взялися коментувати це рішення. Свою думку висловила офіційний представник МЗС росії марія захарова.

За її словами, рішення Міжнародного кримінального суду про арешт є "нікчемним" для росії, оскільки сама країна-агресор із ним не співпрацює. Коментар щодо цієї ситуації захарова залишила у своєму Telegram-каналі.

"Рішення Міжнародного кримінального суду для нашої країни не мають жодного значення, у тому числі з правової точки зору. росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов’язань щодо нього не несе. З цим органом росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, які виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", — написала захарова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що після видачі ордену на арешт Міжнародним кримінальним судом, володимир путін тепер не може залишати територію росії, а опинившись за її межами, він повинен бути заарештований.