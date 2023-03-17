"А ще нещодавно вітав Херсон": вітання путіна з днем ​​окупації Криму висміяли у мережі

Слова путіна як завжди висміяли в мережі

Поки в Криму постійно відбуваються вибухонебезпечні інциденти російський диктатор владимир путін, ймовірно востаннє, привітав кримчан із річницею окупації.

Свої заяви з цього приводу він зробив під час наради з питань розвитку Республіки Крим та Севастополя.

Перш, ніж її почати путін вирішив привітати кримчан і севастопольців із "днем возз’єднання (окупації — Ред.) Криму з росією".

"Дев’ять років тому кримчани та севастопольці зробили свій однозначний та остаточний історичний вибір знову і назавжди стати частиною нашої єдиної великої країни. Очевидно, що для Криму та Севастополя питання безпеки мають пріоритетний характер, особливо сьогодні і ми зробимо все, щоб припинити будь-які загрози", — розмріявся путін.

Привітання вже встигли оцінити в мережі, щоправда, мабуть, не так, як розраховував путін. Росіяни, наприклад, скаржаться, що розвиток не завадив би російським містам, а не те, що окупованим, а українців, зокрема, потішили такі фрази як "остаточний", згадуючи плакати "росія тут назавжди" в Херсоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путін видав нові безглузді заяви.

Також ми повідомляли про ТОП-5 дивних знаменитостей, які приїхали на з’їзд русофілів.