В окупованому Криму сильна пожежа: горитьнепростий об’єкт (фото-відео)

Гігантський стовп диму видніється за кілька кілометрів

На тимчасово окупованих територіях триває низка вогняних інцидентів. У Криму вже вдруге за добу сталася потужна пожежа.

Відео з місця подій публікують інтернет-паблік.

Інцидент стався 15 березня у місті Керч. Згідно з попередньою інформацією, потужне полум’я розгорілося зовсім не на простому об’єкті, а на території колишнього залізорудного комбінату. І хоча зараз колишній Камиш-Бурунський залізорудний комбінат не працює в мережі припускають, що його територія могла використовуватися окупантами, як склад військового обладнання або техніки.

І справді, колишні заводи та комбінати на окупованих росіянами територіях часто стають місцем зберігання бойової техніки. Наприклад, кілька тижнів тому на Луганщині прогримів потужний вибух на заводі, де росіяни ховали техніку і це далеко не перший такий випадок.

Крім того, деякі користувачі зазначають, що за 2,5 кілометри від комбінату розташований вкрадений окупантами суднобудівний завод "Затока".

Гігантський стовп диму з місця пожежі, що піднімається у небо, видніється за кілька кілометрів.

Варто зазначити, що лише вчора в окупованому Криму окупантам довелося гасити чергову масштабну пожежу. У Сімферополі потужно горів склад площею тисячу квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Підмосков’ї сталася потужна пожежа на заводі "пластика".

Також ми повідомляли, що в окупованому Мелітополі підірвали машину із зрадником.