Пожежа сталася у легендарному московському главку МВС: подробиці (відео)

Пожежу оперативно загасили

У росії триває сезон пожеж і цього разу спалах відбувся в самому центрі її столиці, в будівлі головного управління МВС рф по Москві.

Як інформує Mash, пожежа виникла за адресою Петрівка, 38 у кабінеті на другому поверсі, проте надходили повідомлення, що дим було видно з вікна третього поверху.

За наявною інформацією, у будівлі спалахнули будівельні матеріали, які були туди доставлені для реконструкції.

До прибуття пожежників із кабінету вдалося евакуювати п’ятьох людей.

Вогонь поширився на 15 квадратних метрів, після чого його загасили. Про ліквідацію займання було повідомлено о 18:57 за московським часом (17:57 по Києву). Інформації щодо постраждалих не надходило.

У мережі також з’явилася інформація, що займання будматеріалів сталося через зварювальні роботи, а до гасіння пожежі залучили близько двадцяти машин МНС.

Варто зазначити, що ця будівля була дуже відомою в СРСР і в нинішній росії, зокрема завдяки однойменному фільму "Петрівка, 38", який вийшов на екрани 1980 року.

Як повідомлялося раніше, напередодні у місті Відне, що під Москвою, сталося загоряння на "Московському коксогазовому заводі" ("Москокс"). Очевидці стверджували, що чули вибух, після якого стовп полум’я піднявся щонайменше на 20 метрів.