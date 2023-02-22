Вогнем охоплено тисячі квадратів: в росії день почався з масштабних пожеж (вражаючі фото та відео)

У більшості випадків рятувальникам доводиться працювати буквально з коліс, не встигаючи нормально оцінити обстановку.

У росії триває своєрідний вогняний флешмоб, заданий напередодні ввечері пожежею в одному з готелів Москви. Так, ранок 22 лютого для мешканців Красноярська та підмосковного Ступіного почався із серйозних займань на площі в тисячі квадратних метрів. В обох містах спалахнули склади, однак у Підмосков’ї будівля не експлуатується.

Більше подробиць повідомляють у місцевих ЗМІ, Telegram-каналах, а також пресслужбі МНС росії. До речі, обидві пожежі видно за багато кілометрів від місця займання – очевидці публікують безліч фотографій та відео.

Красноярськ

У Красноярську спалахнула будівля на вулиці Свердловській, в якій знаходиться щонайменше п’ять діючих фірм. Це спортивно-розважальний центр, фітнес-клуб, центр віртуальної реальності, склад печей та камінів, а також автотехцентр. Жар від вогню відчувається за кілька десятків метрів від самої будівлі, яка практично вся охоплена полум’ям — це близько 2500 кв. м.

Красноярськ на карті

На місці працює кілька десятків пожежних машин, рятувальники буквально змушені ліквідувати вогонь "з коліс" — ледве встигаючи оцінювати ситуацію.

У Красноярську пожежники кинули усі сили на ліквідацію вогню

Масштаби пожежі вражають

Спочатку пожежникам доводилося гасити вогонь крізь ґрати, проте площа займання не дозволяла нормально впоратися зі стихією. Як підсумок — язики полум’я почали прориватися назовні. Усередині руйнуються перегородки, вогонь знищує особисті речі та товари. З будівлі вдалося евакуювати 10 людей, інформації про постраждалих поки немає.

Дим видно за багато кілометрів

Ділянка поряд із пожежею зараз оточена, проте місцеві жителі багато в чому незадоволені, адже це ускладнило пересування автотранспортом.

До 8:30 (по Києву) місцеві рятувальники дісталися даху й почали гасити вогонь зверху. Втім, це не надто врятувало ситуацію, адже, за деякими даними, почалося часткове обвалення будівель.

Ліквідація займання триває.

Підмосков’я

У Московській області теж неспокійно — у міському окрузі Ступіно спалахнула двоповерхова будівля, що не експлуатується, по вулиці Заміській. Загальна площа займання може досягати 1000 кв.

Ступіно на карті

Так пожежа виглядає здалеку

Рятувальники дуже оперативно працюють над ліквідацією пожежі, про потерпілих поки що нічого невідомо. Дим від займання видно з інших районів округу.

Раніше "Телеграф" повідомляв нові подробиці пожежі в одному з готелів Москви, яка сталася в ніч проти 22 лютого. До речі, через підпал загинуло щонайменше семеро людей, серед яких двоє дітей.

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