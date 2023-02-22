Огнем охвачены тысячи квадратов: в россии день начался с масштабных пожаров (впечатляющие фото и видео)
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В большинстве случаев спасателям приходится работать буквально "с колес", не успевая нормально оценить обстановку
В россии продолжается своеобразный огненный флешмоб, заданный накануне вечером пожаром в одном из готелей Москвы. Так, утро 22 февраля для жителей Красноярска и подмосковного Ступино началось с серьезных возгораний на площади в тысячи квадратных метров. В обеих городах загорелись склады, однако в Подмосковье здание не эксплуатируется.
Больше подробностей сообщают в местных СМИ, Telegram-каналах, а также пресслужбе МЧС россии. К слову, оба пожара видны за много километров от места возгорания — очевидцы публикуют множество фотографий и видео в открытом доступе.
Красноярск
В Красноярске вспыхнуло зданий на улице Свердловской, в котором находится минимум пять действующих фирм. Это спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, центр виртуальной реальности, склад печей и каминов, а также автотехцентр. Жар от огня ощущается за несколько десятков метров от самого здания, которое практически все объято пламенем — это около 2500 кв.м.
На месте работает несколько десятков пожарных машин, спасатели буквально вынуждены ликвидировать огонь "с колес" — едва успевая оценивать ситуацию.
Изначально пожарным приходилось тушить огонь сквозь решетку, однако площадь возгорания не позволяла нормально справиться со стихией. Как итог — языки пламени начали прорываться наружу. Внутри рушатся перегородки, огонь уничтожает личные вещи и товары. Из здания удалось эвакуировать 10 человек, информации о пострадавших пока нет.
Участок рядом с пожаром сейчас оцеплен, однако местные жители во многом недовольны, ведь это усложнило передвижение на автотранспорте.
К 8:30 (по Киеву) местные спасатели добрались к крыше и начали тушить огонь сверху. Впрочем, это не слишком спасло ситуацию, ведь, по некоторым данным, началось частичное обрушение зданий.
Ликвидация возгорания продолжается.
Подмосковье
В Московской области тоже неспокойно — в городском округе Ступино вспыхнуло неэксплуатируемое двухэтажное здание по улице Загородной. Общая площадь возгорания может достигать 1000 кв.м.
Спасатели весьма оперативно работают над ликвидацией пожара, о пострадавших пока ничего неизвестно. Дым от возгорания видно из других районов округа.
Ранее "Телеграф" сообщал новые подробности, которые выяснились насчет пожара в одном из отелей Москвы, который случился в ночь на 22 февраля. К слову, из-за поджога погибло минимум семь человек, среди которых двое детей.
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