Огнем охвачены тысячи квадратов: в россии день начался с масштабных пожаров (впечатляющие фото и видео)

В большинстве случаев спасателям приходится работать буквально "с колес", не успевая нормально оценить обстановку

В россии продолжается своеобразный огненный флешмоб, заданный накануне вечером пожаром в одном из готелей Москвы. Так, утро 22 февраля для жителей Красноярска и подмосковного Ступино началось с серьезных возгораний на площади в тысячи квадратных метров. В обеих городах загорелись склады, однако в Подмосковье здание не эксплуатируется.

Больше подробностей сообщают в местных СМИ, Telegram-каналах, а также пресслужбе МЧС россии. К слову, оба пожара видны за много километров от места возгорания — очевидцы публикуют множество фотографий и видео в открытом доступе.

Красноярск

В Красноярске вспыхнуло зданий на улице Свердловской, в котором находится минимум пять действующих фирм. Это спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, центр виртуальной реальности, склад печей и каминов, а также автотехцентр. Жар от огня ощущается за несколько десятков метров от самого здания, которое практически все объято пламенем — это около 2500 кв.м.

Красноярск на карте

На месте работает несколько десятков пожарных машин, спасатели буквально вынуждены ликвидировать огонь "с колес" — едва успевая оценивать ситуацию.

В Красноярске пожарные бросили все силы на ликвидацию огня

Масштабы пожара впечатляют

Изначально пожарным приходилось тушить огонь сквозь решетку, однако площадь возгорания не позволяла нормально справиться со стихией. Как итог — языки пламени начали прорываться наружу. Внутри рушатся перегородки, огонь уничтожает личные вещи и товары. Из здания удалось эвакуировать 10 человек, информации о пострадавших пока нет.

Дым видно за много километров

Участок рядом с пожаром сейчас оцеплен, однако местные жители во многом недовольны, ведь это усложнило передвижение на автотранспорте.

К 8:30 (по Киеву) местные спасатели добрались к крыше и начали тушить огонь сверху. Впрочем, это не слишком спасло ситуацию, ведь, по некоторым данным, началось частичное обрушение зданий.

Ликвидация возгорания продолжается.

Подмосковье

В Московской области тоже неспокойно — в городском округе Ступино вспыхнуло неэксплуатируемое двухэтажное здание по улице Загородной. Общая площадь возгорания может достигать 1000 кв.м.

Ступино на карте

Так пожар выглядит издалека

Спасатели весьма оперативно работают над ликвидацией пожара, о пострадавших пока ничего неизвестно. Дым от возгорания видно из других районов округа.

Ранее "Телеграф" сообщал новые подробности, которые выяснились насчет пожара в одном из отелей Москвы, который случился в ночь на 22 февраля. К слову, из-за поджога погибло минимум семь человек, среди которых двое детей.

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