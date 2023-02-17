Сгорело почти все: в россии произошел очередной масштабный пожар (фото и видео)

Большинство техники были уничтожены пожаром

На территории российской федерации продолжаются масштабные возгорания. Не успел полностью развеяться дым от пожара в Подмосковье, как огонь охватил огромный склад грузовой техники в Магадане. Пожар бушевал почти на 600 кв. м площади, уничтожив почти все находившиеся на территории предприятия автомобили.

Больше деталей сообщили представители МЧС Магадана. Возгорание произошло на 6 километре Основной трассы города. Несмотря на масштабность пожара, человеческих жертв нет. Однако материальный ущерб, нанесенный огнем, весьма серьезный, ведь спасти удалось всего восемь единиц техники.

Серьезное задымление мешало нормально ликвидировать огонь, к тушению пожара были привлечены более 50 спасателей и 14 единиц специальной техники.

Место пожара в Магадане на карте

Задымление было огромным

Из-за того, что огонь бушевал несколько часов (не менее пяти), представителям службы спасения пришлось даже разворачивать специальный оперативный штаб на месте происшествия.

В общем, на складе находились грузовые машины, которым недавно провели ремонт. Их общая стоимость приближается к 15-20 млн рублей. Всех их должны были отправить 18 февраля на Чукотку, однако из-за пожара это стало невозможно.

Отмечается, что дополнительные проблемы у спасателей были из-за наличия разнообразных зажигательных жидкостей и автомобильной резины. Пока причины инцидента устанавливают уполномоченные лица.

Ранее "Телеграф" писал о масштабном пожаре под российским Белгородом. Россияне уже успели обвинить в нем украинских граждан.

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