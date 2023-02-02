В Севастополе ночью произошел серьезный пожар: есть погибшие и пострадавшие (фото и видео)

Общая площадь возгорания составляет более 200 квадратных метров.

Российских захватчиков в оккупированном Крыму продолжают беспокоить последствия разных стихийных и не только бед. Так, в ночь с 1 на 2 февраля в Севастополе произошел масштабный пожар в модульном городке строителей, работавший над возведением трассы "Таврида", которая должна соединить город с Керчью. Пока известно о минимум семи погибших.

Больше деталей сообщают "РИА Новости" и "ТАСС", ссылаясь на данные экстренных служб. В общей сложности огонь охватил более 200 квадратных метров в поселении Сахарная Головка, входящего в состав Севастополя.

Возгорание произошло в двухэтажном строительном модуле, где проживала команда рабочих. Открытое горение уже ликвидировано, спасатели пытаются окончательно разобраться с последствиями пожара.

Место пожара в Севастополе на карте

Место пожара

Спасатели пытались потушить пожар несколько часов

Семь человек погибли, еще двое находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях. Об их состоянии пока ничего не известно. В целом строители работали над продолжением трассы "Таврида", пролегающей от Севастополя до Керчи через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай. В настоящее время создается отрезок пути, который связал бы Севастополь с Инкерманом.

Так выглядит модульный дом для строителей

Часть завалов

Оккупационная "прокуратура" уже начала проводить проверку из-за факта пожара. Предварительная версия следствия – несоблюдение правил техники пожарной безопасности при эксплуатации здания.

На месте продолжают работать даже уже утром

Кстати, это лишь один из хит-парадов пожаров, усложняющих жизнь россиянам. Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях возгорания в крупном торговом центре в Москве.

Также мы рассказывали о масштабном пожаре в Петербурге, который вызвал серьезные повреждения на местном заводе.