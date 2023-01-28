Масштабный пожар в Москве: загорелся строительный торговый центр

Огонь бушует на площади более 2 тысяч квадратных метров

В столице страны-агрессора москве вспыхнул очередной пожар: в этот раз загорелся строительный торговый центр "Синдика" на 65 километре МКАД.

Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что пожар произошел на складе при ТЦ, где хранились горюче-смазочные материалы. Огонь распространяется быстро и может перекинуться на соседнее здание.

В сообщении отмечается, что "Синдика" является одним из крупнейших в столице рф. Он уже горел в 2017 году. Тогда общая площадь пожара составила 50 тысяч квадратных метров.

Напомним, что ранее в январе в Петербурге несколько часов пылал завод.