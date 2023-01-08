Убийство, пожар и суицид: в московской квартире обнаружили несколько трупов (фото, видео)

В местной прокуратуре уже высказали предварительную версию инцидента

В россии вспыхнул очередной пожар, во время ликвидации, которого были обнаружены бездыханные тела нескольких человек. При этом причина смерти может носить криминальный характер.

Так, по данным российского агентства ТАСС, инцидент произошел 8 января в 14-этажке на юго-западе Москвы. Пламенем охватило одну из квартир и на место событий поспешили спасатели. Во время ликвидации возгорания пожарными были обнаружены трупы трех человек. В настоящее время причина их смерти устанавливается, однако сообщается, что по предварительным данным на телах двух мужчин и одной женщины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений.

В одном из популярных российских Telegram-каналов появился пост, что у одного из пострадавших обнаружено ранение в голову, у второго в тело. При этом, по информации авторов поста, рядом с ними лежала канистра с топливом, а погибшего мужчину обнаружили с ружьем в руках.

Со слов очевидцев, до инцидента из окна квартиры неизвестные выбросили елку.

Позже ТАСС, ссылаясь на информацию прокуратуры Москвы, сообщило, что предварительно, мужчина выстрелил в мать и сестру, после чего поджог квартиру и покончил жизнь самоубийством.

Напомним, ранее мы писали о том, что в столице россии загорелся ТЦ. Над зданием и окрестностями виднелись клубы черного дыма.

Также мы сообщали о том, что в общежитии московского ОМОНа вспыхнул пожар.