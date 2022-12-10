Очередной пожар в Москве: загорелась старинная усадьба в центре (видео)

В городе все чаще случаются большие пожары

После недавнего масштабного пожара в торговом центре, в российской столице вспыхнула еще один в ночь на 10 декабря. На этот раз это произошло почти в самом центре города, в двухэтажной старинной усадьбе Лопухиных конца 17 века. Она находится рядом с Пушкинским музеем и в полутора километрах от Кремля.

Об этом сообщают многочисленные российские СМИ и Telegram-каналы. Как отмечается, пожар охватил в общей сложности 50 квадратных метров здания. Также один из спасателей при тушении пострадал. Его госпитализировали.

На втором этаже произошел обвал перекрытий. В настоящее время на месте работают следователи прокуратуры Москвы.

"В Москве вспыхнула двухэтажная старинная усадьба Лопухиных конца XVII века в Малом Знаменском переулке, рядом с Пушкинским музеем. Известно об одном пострадавшем", — пишут Telegram-каналы и публикуют видео.

Усадьба на карте города

Как сообщал "Телеграф" ранее, на Микояновском мясокомбинате в Москве произошел еще один пожар в начале декабря — со здания эвакуировали людей, а всего работало около 100 пожарных.