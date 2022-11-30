В Брянской области вспыхнул пожар на нефтебазе: впечатляющее видео

В интернете уже разворачиваются конспирологические теории про причастность Украины

В Суражском районе Брянской области россии загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара достаточно большая — 1800 квадратных метров и огонь не локализован, что означает перспективы разрастания пожарища.

Про пожар сообщил губернатор Брянской области александр богомаз. Чтобы потушить возгорание, россияне задействовали пожарный поезд и аэробригаду. Про жертв пока ничего не известно.

У Брянской области есть общая граница как с Украиной, так и с Беларусью. Но Суражский район находится в той части области, которая удалена от границы с Украиной и территориально ближе к Могилевской области Беларуси. В сети уже продвигают теории про удар беспилотника запущенного то ли из Украины, то ли из самой россии. Отметим, что ударить по резервуарам с нефтепродуктами могли, чтобы сорвать поставки топлива военным россии. Официально причины пожара не названы.

Район, где горят нефтепродукты на карте

россия по соседству, в Беларуси, держит военный контингент. Украинские военные уже готовы к нападению с той стороны. Россияне сильно боятся терроризма в пограничных районах, включая Брянскую область и повысили еще несколько месяцев назад уровень террористической угрозы. Этот регион особенен и тем, что через него идет известный нефтепровод "Дружба". Проходит он через соседний с местом возгорания Унецкий район и столицу области. На нефтебазе в Брянске пожар был еще в апреле.