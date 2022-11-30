У Брянській області спалахнула пожежа на нафтобазі: вражаюче відео

В інтернеті вже розгортаються конспірологічні теорії щодо причетності України

У Суражському районі Брянської області росії спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі досить велика – 1800 квадратних метрів і вогонь не локалізований, що означає перспективи розростання згарища.

Про пожежу повідомив губернатор Брянської області олександр богомаз. Щоб загасити спалах, росіяни задіяли пожежний потяг та аеробригаду. Про жертв поки що нічого не відомо.

Брянська область має спільний кордон як з Україною, так і з Білоруссю. Але Суражський район знаходиться в тій частині області, яка віддалена від кордону з Україною та територіально ближча до Могилівської області Білорусі. У мережі вже просувають теорії про удар безпілотника запущеного чи то з України, чи то з самої росії. Зазначимо, що вдарити по резервуарах із нафтопродуктами могли, щоб зірвати постачання палива військовим росії. Офіційно причин пожежі не названо.

Район, де горять нафтопродукти на карті

росія по сусідству, у Білорусі, тримає військовий контингент. Українські військові вже готові до нападу з того боку. Росіяни сильно бояться тероризму в прикордонних районах, включаючи Брянську область, і підвищили ще кілька місяців тому рівень терористичної загрози. Цей регіон особливий і тим, що через нього йде відомий нафтопровід "Дружба". Проходить він через сусідній із місцем займання Унецький район та столицю області. На нафтобазі в Брянську пожежа була ще у квітні.