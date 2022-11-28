Перекопали, замінували та готові зустрічати: що кажуть прикордонники про загрозу вторгнення з Білорусі

Соцмережі рясніють інформаційним нагнітанням щодо вторгнення. Розповідаємо, що про це відомо насправді

Заяви про можливу загрозу ще одного вторгнення з території Білорусі у північні області України вкотре стали головною темою для обговорень. Особливо добре чутки поширюються у соцмережах. Минулого тижня цю інформацію навіть змушені були прокоментувати у ГУР та Генштабі.

Сьогодні у ДПСУ пояснили "Телеграфу": ця ділянка кордону встигла змінитися. Знищені дороги та мости, заміновані території і обладнанні для оборони позиції будуть неприємним сюрпризом хоч для білорусів, хоч для росіян, якщо ті наважаться піти в атаку.

Хоча загрозу з вторгнення з Білорусі не виключали раніше і продовжують не виключати зараз, чисельність підрозділів лишається на старому рівні.

Спроба посіяти паніку

Раніше на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, можливі неприємні сюрпризи з боку Білорусі – через це українські військові записали звернення до білоруських військових. Його опублікували на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ.

"Спецслужби росії готують провокації на вашій території, метою їх терактів можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – АЕС "Островець", – кажуть військові. ЗСУ у своєму зверненні заявили, що не здійснюватимуть на території Білорусі жодних агресивних дій.

У Генштабі підкреслили, що Україна не вважає Білорусь ворогом і не збирається проводити жодних агресивних дій на території РБ.

Згодом в українській розвідці попередили, що інформація про підготовку росії до вторгнення з боку Білорусі не відповідає дійсності. ГУР МОУ каже, що це є інформаційною спецоперацією для поширення паніки й відтягування військ зі сходу та півдня.

"Ця інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню… подібна інформація не відповідає дійсності", — зазначили в ГУР.

Заразом росіяни прагнуть показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

На цей момент поряд кордону ситуація незмінна, повідомив у коментарі "Телеграфу" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Стосовно кількості підрозділів — ДПСУ зараз не фіксує збільшення чисельності військових по той бік білоруського кордону та не бачить нових маневрів.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко

"Ми не фіксуємо ні збільшення кількості цих підрозділів у чисельному складі, ні змін у їхньому характері дій. Тобто, вони як перебували на посиленні, так і залишаються. Вони не маневрують, не намагаються зробити якихось демонстративних дій, щоб ми це відмічали. Але, зважаючи на той тиск, який здійснює росія, Україна і раніше не виключала того, що з території Білорусі можуть піти, ні зараз не виключає. Але для того, щоб цього не сталося, ми маємо себе убезпечити", — зазначив Демченко.

Речник нагадав, що раніше Білорусь перекидала на напрямок кордону з Україною свої підрозділи для посилення ділянки. Як тоді зазначала білоруська сторона — вона вбачала загрозу з боку України, мовляв, Україна може на них напасти. Але ці заяви Демченко назвав абсурдом, бо Україна замінувала кордон не для того, щоб піти в наступ.

На кордоні знищили дороги та мости

Убезпечення ділянки кордону

Напрямок кордону з Білоруссю — це той напрямок, якому приділяється дуже значна увага, після того, як 24-того лютого країна фактично дозволила по своїй території зайти російським військам, зазначає Демченко.

"Ми бачимо, що Білорусь як підтримувала, так зараз активно продовжує підтримувати росію у війні проти нашої країни, надаючи свою територію, повітряний простір. Бо є постійні загрози завдавання ударів з авіації з території Білорусі російськими літаками", — зазначив Демченко.

Речник ДПСУ підкреслив, що росія максимально тисне на Білорусь, для того, щоб вона долучилася до повномасштабної війни, яку рф розв'язала проти України. Тому українські Сили оборони вже встигли укріпили ділянки кордону.

Облаштування укріплень

"По всіх областях, які межують з Білоруссю, як проводилися, так і на цей момент проводяться всі необхідні заходи для того, щоб максимально укріпити кордон. Це робиться і по лінії кордону, і у прикордонні", — каже Демченко.

Зокрема, по лінії кордону — це інженерне облаштування і укріплення (знищуються дороги, під'їзні шляхи, перекриваються за допомогою загороджень основні напрямки). Крім того, українські військові мінують ділянки по лінії кордону для того, щоб російська техніка не змогла перетнути кордон.

А у прикордонні підрозділи ДПСУ й інші складові сил оборони здійснюють фортифікаційні укріплення для того, щоб наші військові та охоронці кордону (які є складовою Сил оборони), мали можливість укриття, якщо відбудуться обстріли або спроба вторгнення.

"Ну і власне, щоб вони (Сили оборони, — ред.) мали можливість вести повномасштабні бойові дії, даючи опір противнику, який спробує зайти на цьому напрямку. Не зважаючи, чи це будуть підрозділи росії, чи це будуть підрозділи Білорусі", — підсумував Демченко.

Вся робота, яка проводилася і проводиться, націлена на те, щоб кожен, хто спробує зайти з того напрямку, розумів: тут їх не чекають.

11 листопада "Телеграф" розповідав, як на кордоні з Білоруссю у Волинській, Рівненській, Житомирській та тих областях, що межують із росією, зводяться захисні споруди, щоб не допустити проникнення нових орд загарбників. Зводяться такі інженерні споруди, як рів, насип та залізобетонний паркан із колючим дротом.

Також "Телеграф" повідомляв, що 21 листопада у Білорусі пройшов щорічний військовий призов, в ході якого в армію було призвано понад 6 тисяч призовників.