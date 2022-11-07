Загроза з Білорусі: у мережі одним фото показали, чого насправді чекати українцям

У мережі порівняли командувачів білоруськими та українськими силами спецоперацій

На тлі чуток про те, що з Білорусі готується напад на Україну, у мережі звернули увагу на командувачів білоруських військ. Так для багатьох стало несподіваним побачити командувача Сил спеціальних операцій РБ, генерал-майора Вадима Денисенка.

Зокрема, зовнішній вигляд Денисенка здивував відомого українського активіста Сергія Стерненка, який для прикладу показав, як виглядає командувач ССО України Віктор Хоренко.

Стерненко зазначив, що і сам спочатку не повірив у те, що побачив голову ССО Білорусі, але потім припустив, що насправді ця абревіатура розшифровується як "Сили спиртових операцій".

Інші користувачі мережі теж звернули увагу на дуже пошарпаний зовнішній вигляд Денисенка, а також не змогли пройти повз його головний убір, який встигли порівняти з "вертолітним майданчиком".

Денисенко очолює ССО ЗС РБ з січня 2014 року. Під час протестів влітку 2020 року він передав спецпризначенців в управління правоохоронцям, що врешті-решт призвело до вбивства одного з протестувальників у Бресті капітаном 5-ї бригади спецназу Романом Гавриловим. Пізніше генерал потрапив до списків санкцій країн Балтії.

Про призначення Віктора Хоренка на посаду командувача ССО ЗСУ стало відомо 25 липня 2022 року, до цього українських спецпризначенців очолював Григорій Галага.