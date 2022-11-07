Угроза из Беларуси: в сети одним фото показали, чего на самом деле ждать украинцам

В сети сравнили командующих белорусскими и украинскими силами спецопераций

На фоне слухов о том, что из Беларуси готовится нападение на Украину, в сети обратили внимание на командующих белорусскими войсками. Так для многих стало неожиданным увидеть командующего Силами специальных операций РБ, генерал-майора Вадима Денисенко.

В частности внешний вид Денисенко удивил известного украинского активиста Сергея Стерненко, который для примера показал, как выглядит командующий ССО Украины Виктор Хоренко.

Стерненко отметил, что и сам сначала не поверил в то, что увидел главу ССО Беларуси, но потом предположил, что на самом деле эта аббревиатура расшифровывается, как "Силы спиртовых операций".

Другие пользователи сети тоже обратили внимание на весьма потрепанный внешний вид Денисенко, а также не смогли пройти мимо его головного убора, который успели сравнить с "вертолетной площадкой".

Денисенко возглавляет ССО ВС РБ с января 2014 года. Во время протестов летом 2020 года он передал спецназовцев в управление правоохранителям, что в конечном итоге привело к убийству одного из протестующих в Бресте капитаном 5-й бригады спецназа Романом Гавриловым. Позже генерал попал в санкционные списки стран Балтии.

О назначении Виктора Хоренко на должность командующего ССО ВСУ стало известно 25 июля 2022 года, до этого украинских спецназовцев возглавлял Григорий Галага.