В Беларуси на полигонах накапливают военную технику и солдат (спутниковые снимки)

Беларусь используют как плацдарм, где накапливают силы

В Беларусь стягиваются российские военные — на полигоны прибывают эшелоны с солдатами, возводятся палаточные лагеря, свозится техника. Все чаще обсуждается угроза Украине со стороны Беларуси.

Белорусское "Радио Свобода" с помощью спутниковой службы Planet Labs провело анализ прибывшей и находящейся техники. В материале отмечается, что точное количество военных россии в Беларуси неизвестно. Называются цифры от 9 до 20 тысяч мобилизованных.

С конца октября в Беларуси создаются российско-белорусские учебные центры для подготовки военных. Например, на снимках от 31 октября на полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичами в Брестской области замечены техника и палатки. Два палаточных городка включают около 150 палаток, около них около 200 единиц техники. Схожая ситуация и на других полигонах.

Развернуты полевой госпиталь и учебный центр

На военном полигоне "Репища" в Могилевской области замечены не только палатки, но и военные грузовики и машины похожие на гаубицы. Севернее полигона есть станция Верейцы — по железной дороге привозят оборудование.

Полигон "Репища"

Железнодорожная станция возле полигона

На военном аэродроме "Мачулищи" под Минском находятся истребители МиГ-31К — эти российские самолеты носят гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Таких самолетов там дислоцируется три.

Самолеты и ракеты "Кинжал" на аэродроме Мачулищи

Как отмечает Генштаб ВСУ, Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и полигоны для размещения и подготовки российских военных. Их доукомплектовывают новыми мобилизованными. Боевая подготовка и слаживание этих подразделений будут идти две-три недели.

"Телеграф" ранее сообщал, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что россияне могут переодеться в белорусских военных для атаки, а белорусы будут стараться сдаться в плен, чтобы не воевать. Даже если россия дожмет Беларусь для участия в войне, в ближайшие месяцы атаки не увенчаются успехом, считают военные эксперты.