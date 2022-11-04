Путин будет не рад: озвучен прогноз по вторжению войск Беларуси в Украину

Армия противника не сможет начать новое вторжение в ближайшие несколько месяцев

Лукашенко официально поддерживает россию с начала полномасштабной войны в Украину, однако лично армия Беларуси еще не принимала участия в боевых действиях. Тем не менее, в последнее время снова активизировались разговоры о возможном вторжении белорусской армии в нашу страну.

О том, на что способна армия соседней республики, и что произойдет в случае, если белорусские солдаты пересекут границу Украины, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю".

По мнению Селезнева, в настоящее время путин пытается заставить лукашенко использовать свою армию для агрессии против Украины. Однако в ближайшие 2-3 месяца, белорусские и российские войска, расположенные на территории Беларуси, не будут способны удовлетворить планы российского диктатора.

Военный эксперт считает, что даже если в ближайшие три месяца со стороны Беларуси и произойдет попытка вторжения, то она не сможет увенчаться успехом для агрессора.

" (Они — Ред.) Будут разгромлены практически мгновенно, потому что очевидно, что при нынешнем соотношении сил и средств повторения успехов февраля-марта оккупационной армии на Киевском и Житомирском направлениях не будет", — заявил Селезнев.

Напомним, ранее свой прогноз по угрозе вторжения со стороны Беларуси озвучил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Также "Телеграф" сообщал о том, что может быть основной целью оккупантов в случае вторжения с Беларуси.