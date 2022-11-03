Вероятность вторжения Беларуси в Украину, желание путина и террор лукашенко: ТОП-8 заявлений оппозиционерки Тихановской

Белорусская оппозиционерка рассказала, как видит будущее Украины и РБ

Беларусь с самого начала полномасштабного вторжения рф в Украину официально поддерживает кремлевский режим и помогает захватчикам атаковать нашу страну. Активизировались и разговоры о вероятном повторном вторжении со стороны этой страны на нашу территорию . Однако не все граждане этой страны разделяют подобное видение режима: кто-то стал к оружию бок о бок с солдатами ВСУ, кто-то "воюет" на политическом фронте. Одной из таких является и глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

На днях она дала пространное интервью журналистам "Украинской правды" . Политик говорила о войне в Украине, полке Калиновского, лукашенковском терроре и возможности налаживания отношений между украинцами и белорусами. Специально для вас "Телеграф" сделал подборку самых интересных заявлений Тихановской.

О помощи от Беларуси

Несмотря на это [террор режима лукашенко — "Телеграф"], люди делают маленькие шаги, кто что может сделать в этой ситуации. Благодаря нашим партизанам, я очень надеюсь, что мы внесли хотя бы этот небольшой вклад в тот момент, что российские войска не смогли так, как они рассчитывали, полноценно, скажем, войти в Украину. У них была задача за три дня захватить Киев. Я очень надеюсь, что и этот вклад белорусов как-то повлиял. […] У нас столько белорусов осталось в Украине, чтобы помогать. Наши медики помогали там раненым военным и гражданским.

Как можно в такой ситуации хоть как-то помочь Украине? У нас сейчас нет государства, потому что государство оккупировано, режим стал соагрессором в этой войне, коллаборантом Путина.

О возможности вторжения армии РБ в Украину

Знаете, когда говорят "Официально Беларусь не вступит в войну", это меня немного удивляет. Потому что режим Лукашенко уже официально вступил в эту войну.

Когда мы говорим о белорусской армии, я думаю, что большая вероятность вступления белорусских войск была в феврале, когда Лукашенко также был уверен в этом блицкриге, как и Путин, как и Кремль.

Но уже тогда было ясно, что у белорусской армии нет антиукраинских настроений. Белорусские солдаты не мотивированы идти воевать против украинцев.

О желании Путина

Вы понимаете, что сейчас для России важно, чтобы украинцы относились к белорусам с такой же ненавистью, как и к россиянам? Мы не являемся для вас врагами. Но, конечно, есть огромная вероятность того, что Беларусь может быть использована как плацдарм для военной техники. Здесь много всяких теорий возникает, что россиян переоденутся в белорусскую форму, чтобы показать, что белорусы воюют. Ибо Путин тоже не хочет быть один в этой войне.

О возможном ответе со стороны Украины

Да, я понимаю, что если снова ракеты полетят с территории Беларуси, украинцы и Украина имеют право атаковать в ответ.

Именно поэтому наша задача – предотвратить вступление белорусских войск на территорию Украины.

О стыде белорусов

Думаете, нам не больно, не стыдно из-за того, что с территории Беларуси атаковали, столько жертв было из-за того, что с территории Беларуси летят эти ракеты? И стыдно нам, конечно. И мы понимаем, что, может быть, не дожали, не выстояли до конца в 20-м году. Можем винить, что поддержки было мало. Но это тоже наша вина, и мы чувствуем себя виноватыми.

Но на одной вине далеко не уедешь. Мы должны научиться говорить, научиться делиться нашей болью. Сейчас самое главное – это не разделить наши нации, чтобы мы не стали врагами друг другу.

О лукашенко

[Его] режим держится на трех, видимо столбах, можно сказать: это деньги, это силовики и поддержка Путина. И это то, что позволило ему удержаться и в 20-м году. И я больше чем уверена, что опять же, когда мы почувствуем этот момент, будут у нас и массовые выходы на улицу, и вступит в силу план "Победа".

[…] Я очень надеюсь, что украинцы, которые так восхваляли Лукашенко все эти годы, потому что не понимали, что происходит на самом деле, уже никогда не вернутся на этот нарратив "в Беларуси улицы чистые и молоко вкусное".

О белорусской оппозиции

В Украине отрабатываются вот эти нарративы, что "Тихановская ФСБшная", что она там когда-то сказала о "мудром Путине". Вот это все муссолится, пытаются выставить демократические силы в плохом свете, что они недостаточно проукраинские, недостаточно проевропейские.

Но мы уже столько раз открыто заявляли, что мы на стороне Украины, мы за демократическое будущее, и давайте сейчас строить отношения, потому что нам все равно жить вместе. Нам тоже важно видеть, что не удастся Путину столкнуть нас лбами, что мы не враги друг другу.

О полку Калиновского

У нас есть человек, чьего имени я не могу называть, он является связующим звеном между полком Калиновского и другими белорусскими формированиями и демократическими силами. Мы очень гордимся белорусами, которые рядом с украинцами воюют. Они, конечно, наши герои, я бы сказала, что они в какой-то степени отстаивают лицо белорусов в этой войне. И я слышала высокие оценки о мужестве, смелости наших белорусских добровольцев.