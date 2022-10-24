Вторжение со стороны Беларуси: военный эксперт рассказал, чего на самом деле нужно опасаться

Полковник запаса Сергей Грабский специально для "Телеграфа" рассказал о возможных сценариях нападения

Тревожные новости идут с белорусского направления. Россияне завозят в Республику Беларусь (РБ) войска, технику и боеприпасы. Белорусские спецслужбы запретили вести съемку в двух районах – Пинском и Столинском (Брестская область), которые граничат с украинскими Волынской и Ровенской областями. Ну а украинские военные предупредили белорусских, что их ждет в случае вторжения.

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский оценил специально для "Телеграфа" ситуацию на украинско-белорусской границе.

По словам Сергея Грабского, на данный момент заявленное количество войск в новой совместной группировке РБ и рф – 85 тысяч. Под 70 – это белорусские подразделения и военные части. То есть россиян будет около 15 тысяч.

"Однако реальных боевых подразделений в той же белорусской армии – 20-25 тысяч. Плюс из прибывших россиян таких будет тысяч десять. Итого – 30-35 тысяч, – отмечает эксперт. – О каком вторжении такими силами можно говорить?"

Риски, по мнению эксперта, в ином. Даже такая группировка войск требует от нас постоянного мониторинга, отслеживания ситуации на том направлении, сосредоточения там немалых сил и средств, которые могли бы пригодиться нам на фронте.

Хоть вторжение со стороны Беларуси маловероятно, но вполне возможны провокации, попытки зайти на нашу территорию диверсионных групп, поясняет Сергей Грабский.

К тому же, продолжает эксперт, мы почему-то под вторжением зачастую подразумеваем широкомасштабные действия сухопутных войск. Однако не следует забывать, что в Беларуси стараниями рф создается довольно мощная группировка воздушных (военно-космических) сил.

"Переброска в РБ дополнительных средств ПВО свидетельствует о том, что противник готовится наносить удары по Украине. И они не обязательно будут сухопутные, скорее – воздушные. С помощью авиации, которая туда перебрасывается, беспилотников, которые уже налетают на Украину со стороны Беларуси, ракетных систем. Если всё это усилится, не исключено, что нам придется наносить ответные удары по военной инфраструктуре на территории РБ", – предупреждает Сергей Грабский.

Но, подчеркивает эксперт, к нанесению превентивного удара мы пока не готовы.

"Даем шанс одуматься РБ. Сохраняя и для себя возможность обойтись без второго фронта. Ведь если мы начнем бить по Беларуси, противник начнет сосредотачивать там больше сил и средств. И, возможно, ринется в бой, объявив мобилизацию. Тогда вместо условных трех-четырех бригад нам придется подтягивать туда шесть-семь, а то и десять. Позволить себе этого мы не можем, потому что сейчас у нас есть более приоритетные направления и задачи. Поэтому, сцепив зубы, отбиваем воздушные атаки со стороны РБ, не нанося ударов в ответ, чтобы не усилить давления на наши границы еще и сухопутной группировкой противника. Но в перспективе – всё возможно", – считает Сергей Грабский.

Он также отмечает, что в последние месяцы белорусы направляли к границам батально-тактические группы (БТГ), постоянно проводили ротации, готовя свои подразделения для боевых действий.

"Впрочем, таких БТГ немного, максимум две бригады. И они не смогут рассредоточиться на четыре-пять направлений, необходимых для эффективного вторжения, – считает полковник. – К тому же Украина в целом и ВСУ в частности сейчас не в состоянии 24 февраля. Спустя восемь месяцев открытой агрессии наши войска готовы к любым действиям со стороны рф и РБ. И то, что удалось россиянам в феврале, вряд ли удастся теперь. Мы готовились. Сосредоточили на том направлении мощные силы. Подрывали мосты, минировали проходы из РБ в Украину. А обойти их физически невозможно – лес и болота".