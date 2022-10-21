В Беларуси в граничащих с Украиной районах ввели новый запрет

Запрет касается, в том числе и автомобильных регистраторов

На фоне слухов о том, что россияне готовят повторное вторжение из Беларуси в Украину, белорусские спецслужбы запретили вести съемку в двух граничащих с Украиной районах.

Как говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, речь идет о Пинском и Столинском (Брестская область) районах страны. Они граничат с Волынской и Ровенской областями.

"Белорусскими спецслужбами ужесточаются режимно-административные меры. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов", — говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что в военкоматах страны проводятся работы по уточнению данных о мужчинах призывного возраста. Их также ставят в известность о том, что надо быть готовыми к вызову.

Стоит отметить, что по всей Беларуси был введен запрет на посещение лесов, который начали снимать лишь в средине сентября. При этом в ряде районов у границы с Киевской областью он продолжает оставаться в силе.

Как известно, россия многие месяцы использует Беларусь как плацдарм для своих атак на Украину, а в последние дни тема повторного вторжения оттуда вновь начала активно появляться в СМИ. Причиной тому стало то, что россия перебрасывает туда своих мобилизированных и технику.

В частности очевидцы отмечают, что их стало значительно больше в районе аэродрома Зябровка, который находится недалеко от Гомеля. Спутниковые снимки с места подтверждают то, что там ведутся строительные работы.