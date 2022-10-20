Россияне завозят в Беларусь не только войска и технику, но и боеприпасы: подробности (видео)

Известно о прибытии как минимум двух вагонов эшелона воинского назначения в Беларусь из рф

На фоне угрозы нападения на Украину со стороны Беларуси появилась информация о переправке россией вагонов боеприпасов в белорусские города. Судя по всему, рф может стягивать к белорусским границам не только военных и технику, как показали спутниковые снимки, а и боеприпасы.

Эту информацию обнародовала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в четверг, 20 октября, в своем Телеграм-канале. Утверждается, что речь идет о вагонах с боеприпасами, которые идут в Беларусь с отдаленных районов рф.

Сообщается, что завоз осуществляется с арсеналов хранения боеприпасов Дальнего Востока. По данным группы, 26 сентября с ЖД-станции Кнорринг (Приморский край) выдвинулось десять вагонов с пометкой "ВМ" — взрывчатые материалы. Эшелон прибыл на в Ильино Нижегородской области, а затем по 2-3 вагона присоединили к воинским эшелонам назначением в Беларусь.

Утверждается, что 17 октября на станцию Полонки, что вблизи белорусских Барановичей, помимо российских военных прибыли два вагона с боеприпасами.

Как известно, россия многие месяцы использует Беларусь как плацдарм для своих нападений на Украину. Белорусский дипломат и оппозиционный политик Валерий Цепкало высказался о том, может ли лукашенко пойти на открытое вторжение и отправить белорусскую армию воевать с украинцами.

Ранее "Телеграф" сообщал, готовы ли Вооруженные украинские силы к еще одному полномасштабному наступлению, однако уже со стороны соседней Беларуси.