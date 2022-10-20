Война беларуси с Украиной: белорусский оппозиционер оценил угрозу

В случае вступления в войну возможен неприятный для лукашенко исход

россия многие месяцы использует Беларусь как плацдарм для своих нападений на Украину и источник военной техники и боеприпасов. Но все чаще и чаще возникает вопрос — вступит ли Беларусь в войну на стороне россии в полной мере.

Белорусский дипломат и опозиционный политик Валерий Цепкало в эфире медиаплатформы "Мы — Украина" оценил перспективы участия своих сограждан в войне против нашей страны и рассказал про особенности скрытой мобилизации в Беларуси.

Он отметил, что мобилизационные процессы есть, но кроме этого есть и запертительные списки — самопровозглашенный глава страны александр лукашенко боится, что оружие может попасть не в те руки и повернуться не в ту сторону, которую ему хотелось. По его мнению беларусы не готовы выйти на протест, но если их родные будут погибать в Украине это станет внутренним триггером.

"Я не верю что белорусы могут пойти воевать", — говорит Цепкало, он напоминает, что пропаганда в Беларуси никогда не настраивала против украинцев в отличии российской. "Мотивация идти воевать — нулевая", добавляет он.

Вступить в войну лукашенко решится лишь в одном случае, но это может привести к иным последствиям. "Если путин ему руки выломает, то не исключено, что он вынужден будет вступить в войну в виде второго эшелона. Но белорусская армия либо сдаваться будет сразу, либо подразделения могут оказаться не под Киевом, а под Минском", — резюмирует оппозиционер.

Ранее "Телеграф" писал, что вторжение Беларуси в Украину в ближайшие месяцы маловероятно — угроза станет явнее весной 2023 года. При этом сама страна уже под угрозой — россия может попытаться ее аннексировать.