Генерал Маломуж: Пойдет ли Беларусь открытой войной на Украину и в какие игры и почему играет Лукашенко

лукашенко играет на два фронта, считает генерал Маломуж

Решение самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) александра лукашенко ввести на территории страны "режим повышенной террористической опасности" актуализировало тему участия Беларуси в войне против Украины. Как и заявления о создании РБ и рф совместной группировки войск. Об играх лукашенко и вовлечении Беларуси в российско-украинскую войну "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

лукашенко играет на два фронта

По словам генерала, лукашенко, безусловно, пытается подыгрывать путину.

"Самопровозглашенный белорусский президент критически зависим от российского диктатора, потому и соглашается на создание некого союзного войска (с участием около 9 тысяч военнослужащих рф), предоставляет базы и аэродромы, оказывает поддержку в мобилизационных мероприятиях (фактически идет вербовка белорусов через военкоматы в РБ на войну против Украины в рядах российской армии). Но при этом лукашенко всегда подчеркивает, что на подобные шаги идет исключительно для защиты Беларуси. Акцентируя, что не готов начинать боевые действия на территории Украины. Мол, всё – лишь для защиты от гипотетических провокаций и так далее", – поясняет Николай Маломуж.

По его мнению, лукашенко играет на два фронта. путину докладывает, что формируют совместное войско (руководить которым, по сути, будут российские военачальники), что готов принимать российский контингент, проводить постоянные провокации против Украины, включая бесконечные военные учения, удерживающие нашу значительную группировку у украино-белорусской границы. Дал возможность разместить на территории РБ "Искандеры", переоборудованные под возможность нести ядерные ракеты. То же самое касается самолетов, которые также могут стать носителями ядерного оружия. В общем, всячески потакает путину, превратив Беларусь, по сути, в тыловую базу российской агрессии против Украины.

"Но при этом лукашенко не хочет, чтобы белорусская армия атаковала Украину совместно с россиянами. Не хочет идти на открытую агрессию. Он понимает, что в белорусском обществе эта война не поддерживается. Что такое вовлечение приведет к массовым потерям и возможным внутренним волнениям. И создаст его режиму куда большую угрозу (народ точно поднимется, причем, это будет уже частично вооруженный народ), нежели те или иные угрозы со стороны путина, безусловно, желающего втянуть РБ в войну на новом уровне", – поясняет генерал.

С кем и почему заигрывает официальный Минск

Именно поэтому, продолжает Николай Маломуж, лукашенко пытается всячески задобрить путина, в том числе, поставками россиянам боеприпасов, танков, БТР из Беларуси. Снимая их с боевых дежурств, с резервов. Шлет всё это в рф массово, вагонами, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Лишь бы россия не заставляла белорусскую армию атаковать Украину.

"Понятно, что лукашенко не может прямо заявить путину "я не хочу…". Он пытается это как-то аргументировать. И вероятными волнениями внутри РБ, и угрозами глобального ответного наступления – теперь уже стран НАТО, которые вряд ли потерпят такую выходку официального Минска", – отмечает экс-глава Внешней разведки Украины.

Он не исключает, что лукашенко пытается тайно договориться с Западом и даже непосредственно с нашей страной. В том числе предлагая Минск как площадку для переговоров между Киевом и Москвой. Пытаясь выторговать гарантии безопасности по завершению войны. Хоть понятно, что Беларусь является соучастником агрессии, и что ей в свое время придется за это ответить.

"При этом лукашенко заигрывает еще и с Китаем. Ища там альтернативу россии, если (а точнее – когда) та развалится, – поясняет Николай Маломуж. – Экономически, технологически Китай – более выгодная для РБ партия, чем ставшая донельзя токсичной, слабеющая на глазах россия. Предполагаю, что лукашенко, по примеру казахского лидера – Токаева, может вести с китайцами переговоры о системе гарантий безопасности. На перспективу, когда война закончится проигрышем рф. Думаю, лукашенко хочет, чтобы Китай гарантировал ему сохранение власти и защиту РБ в целом, ведь развал россии может срикошетить и по Беларуси. Потому самопровозглашенный президент лихорадочно ищет тех, кто сможет в будущем защитить и его, и РБ. Это могут быть не только Запад или Китай, но и та же Турция с ее особой геополитической позицией".