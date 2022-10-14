лукашенко оправдался из-за введения в Беларуси режима "контртеррористической операции"

Режим вводится из-за якобы угрозы со стороны соседних стран

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко опроверг информацию о том, что своим указом объявил на территории Республики режим контртеррористической операции, о чем ранее заявлял глава белорусского МИД. В то же время, согласно его словам, в стране был введен "режим повышенной террористической опасности".

Как в пятницу, 14 октября, передает пропагандистский канал администрации лукашенко "пул первого", соответствующую информацию непризнанный мировым сообществом белорусский лидер заявил об этом на очередном саммите стран СНГ.

"В связи с обострением введен режим столь повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, что дополняется уже частями российской федерации", — заявил он.

Также он добавил, что режим "повышенной террористической опасности" решил проводить в стране из-за "обострения ситуации по периметру белорусских границ" (очевидно, речь идет об Украине).

Следует также добавить, что, согласно информации, которая сегодня распространяется в белорусских СМИ, под видом "проверки боеспособности" в Беларуси проводят скрытую мобилизацию. По данным источников, первый этап мобилизационных мер не коснется крупных городов Республики. Первоначально ее сосредоточят на населении, проживающем в селах. "Ударение" планируют делать на тех военно-учетных специальностях, которые на сегодняшний день считаются дефицитными в россии.

Кроме того, собеседники отмечают, что белорусских водителей уже начали вызывать на так называемые "встречи".

"Может быть, речь идет о наборе на первом этапе тех военнослужащих, которые смогут обеспечить подготовку самих мобилизованных и снаряжение для них", — информируют источники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Беларуси планируют держать под контролем выезжающих за границу людей. То есть право на свободное перемещение за пределы страны будет строго ограничено.