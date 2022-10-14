Очередная угроза? лукашенко ввел в Беларуси новый режим из-за Украины

Северные соседи Украины никак не могут перестать подыгрывать путинскому режиму

В Беларуси, с которой украинцы требуют отменить безвиз, на днях был объявлен режим некой "контртеррористической операции". По словам министра иностранных дел этой страны Владимира Макея, такие действия направлены на устранение угроз, якобы исходящих от соседних стран. В первую очередь, имеется в виду Украина.

Об этом Макей рассказал в интервью российским "Известиям", передает "Телеграф". По мнению дипломата, присутствие украинских военнослужащих на границе с Беларусью только лишний раз накаляет ситуацию между государствами. Из-за этого якобы официальному Минску и приходится беспокоиться о "безопасности страны".

"Мы видим, как со стороны Украины говорят: "Мы белые и пушистые, мы ничего не планируем на границе с Беларусью". Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить", — заявил Владимир Макей.

Он подчеркнул, что именно александр лукашенко, проведя ряд совещание с белорусскими силовиками, одобрил введение режима "контртеррористической операции". Такое решение диктаторский режим оправдывает получением информации о вероятной подготовке провокаций, "связанных чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси".

"Естественно, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Поэтому и Вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств", — среди прочего отметил Макей.

Вполне вероятно, что таким образом лукашенко пытается оправдать скопление войск на границе с Украиной, согласие разместить российских военных на территории РБ и прочие свои преступные действия. Как, к примеру, проведение скрытой мобилизации. По информации "Нашей Нивы", первыми под подобный вид призыва могут попасть жители сельской местности.

Напомним, что помимо этого Беларусь еще и собирается держать под контролем людей, выезжающих за границу — право на свободное перемещение за пределы страны может быть серьезно ограничено.