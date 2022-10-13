Украинцы требуют визовый режим с Беларусью: что ответил Зеленский

На данный момент на границе с РБ работает всего один пункт пропуска в Украину

После того, как с 1 июля в Украине заработал визовый режим для граждан российской федерации, наши соотечественники обеспокоились похожим вопросом, но уже для другой проявляющей агрессию страны — Беларуси. Соответствующая петиция на сайте президента Украины в законные сроки набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, и на нее уже появился ответ Владимира Зеленского.

Как сообщает "Телеграф", глава государства контролирует вопрос пересечения украинской границы гражданами Беларуси. На данный момент белорусы не могут въехать в нашу страну через отдельные пункты пропуска, которые закрыты особым распоряжением Кабмина. Единственный путь для пересечения границы остался на Волыни — для того, чтобы желающие вернуться в страну украинцы могли это осуществить.

До сих пор вопрос о введении виз для белорусских граждан не поднимался, но общественный резонанс демонстрирует наличие подобного запроса.

Петиция Зеленскому насчет визового режима с Беларусью

"Сейчас Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенциями, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мероприятий по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", — подчеркнул Зеленский в своем ответе.

Таким образом, вполне вероятным является появление в ближайшее время правительственного решения насчет отмены безвизового режима с Республикой Беларусь. Впрочем, совсем скоро это может и не понадобиться, ведь режим диктатора лукашенко планирует ввести ограничения на выезд из страны. В документе нет четких рамок насчет того, кто именно будет подлежать "торможению" на границе, так что под угрозой находятся абсолютно все беларусы.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем лукашенко может хотеть перебрасывания российских войск на территорию Беларуси. Анализ эксперта может вас удивить.