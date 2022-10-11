Не хочет воевать, но: зачем лукашенко нужны российские войска в Беларуси

У непризнанного белорусского президента могут быть личные интересы — весьма корыстные

Создание александром лукашенко совместной военной группировки с россией стало очередным поводом для паники украинцев. Однако политтехнолог Михаил Шейтельман уверен — вторжение со стороны Беларуси маловероятно, ведь усатый диктатор не слишком готов к подобному участию в войне. При этом лукашенко не готов упустить огромную выгоду, которую ему дает размещение российских войск — отличное финансирование со стороны Кремля.

Больше деталей Шейтельман раскрыл в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко, передает "Телеграф". По мнению эксперта, белорусский диктатор не хочет вводить войска в Украину и до конца будет хитрить, чтобы его не заставили это сделать. При этом он уже сообразил, какой "бизнес" можно создать благодаря наличию российских военных.

В первую очередь, это касается содержания бойцов армии рф. лукашенко является известным "любителем порядка", поэтому в простых бараках оккупантов не поселит. Но за каждую чистую комнату и предоставленную порцию еды будет выставлен счет Кремлю.

"Возьмет за это, как за пятизвездочный отель, питание будет "все включено", за отдельные большие деньги", — уверен Михаил Шейтельман.

Помимо этого дополнительных денег будет стоить шитье форм для российских солдат, чем также планируют заняться в Беларуси. Надеяться на то, что цену "скостят", не приходится.

"Короче, он этого путина разденет до нитки за то, что разместит российские войска", — уверен политтехнолог.

Также он высказал надежду на то, что белорусскому политику хватит мозгов удержаться от прямого вторжения в Украину, несмотря на все давление со стороны россии.

Ранее о вероятности нападения со стороны лукашенковской Беларуси рассуждал советник Офиса президента Алексей Арестович. Он объяснил, почему такой сценарий развития ситуации вряд ли возможен.