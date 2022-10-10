Мосты взорваны, дороги заминированы, а терроборона целится в пограничников: в беларуси сделали новое нелепое заявление

Погранслужба беларуси якобы "испытывает давление" со стороны соседей

Власти беларуси, с территории которой недавно был нанесен удар по нашей стране, продолжают нагнетать напряженность в двусторонних отношениях.

Так, руководитель государственного пограничного комитета беларуси Анатолий Лаппо пожаловался на то, что Украина на границе взорвала мосты и заминировала все автомобильные и железнодорожные дороги, пишут российские сми.

"Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы. На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны – и автомобильные, и железнодорожные, – пограничные дороги полностью заминированы вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", – сказал Лаппо.

Также он посетовал, что украинско-белорусскую границу якобы охраняет Территориальная оборона Украины, а не пограничники, как в мирное время, и при этом терробороновцы "целятся в пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка".

"Испытываем на себе давление", – заявил "напуганный" руководитель госпогранслужбы.

Напомним, что 8 октября мид беларуси вызвал украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории беларуси. В украинском МИД отвергли очередные инсинуации белорусского режима, подчеркнув, что Украина никогда не посягала на чужие территории. Во внешнеполитическом ведомстве не исключают, что вручение дипломатической ноты "может быть частью плана российской федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".