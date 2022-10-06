Россияне впервые за полтора месяца использовали Беларусь для удара по Украине: подробности

Удар обошелся без жертв и пострадавших

Российские оккупанты утром в четверг, 6 октября, атаковали ракетами не только Запорожскую область, где не обошлось без жертв, но и нанесли удар по территории Хмельницкой области. Последний обстрел был произведен с территории Беларуси.

Как передает "Украинская правда", информацию об ударе со стороны Беларуси подтвердил заместитель начальника главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов и спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

В Генштабе отметили, что последний раз россияне атаковали Украину со стороны Беларуси более месяца назад.

"Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предыдущее применение авиации по этому направлению было 28 августа", — заявил Громов.

А в Воздушных силах добавили, что с территории Беларуси россияне нанесли удар по территории Хмельницкой области, использовав ракеты X-22. Прилет был зафиксирован в Шепетовском районе Хмельнитчины. Обошлось без жертв, однако одна из ракет упала рядом с инфраструктурным объектом, а другая — на пустыре.

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий по этому поводу добавил, что после прилета также были зафиксированы незначительные повреждения некоторых окрестных домов, однако жертв и пострадавших нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 6 октября россияне нанесли 7 ракетных ударов по жилым многоэтажкам Запорожья, где на тот момент находились люди. Здания потерпели значительные разрушения. Есть пострадавшие и погибшие.