Мости підірвані, дороги заміновані, а тероборона цілиться у прикордонників: у білорусі зробили нову безглузду заяву

Прикордонна служба білорусі нібито "зазнає тиску" з боку сусідів

Влада білорусі, з території якої нещодавно було завдано удару по нашій країні, продовжує нагнітати напруженість у двосторонніх відносинах.

Так, керівник державного прикордонного комітету білорусі Анатолій Лаппо поскаржився на те, що Україна на кордоні підірвала мости та замінувала всі автомобільні та залізничні дороги, пишуть російські ЗМІ.

"Обстановка на південному напрямку складна. Зусилля української сторони зосереджені на нарощуванні прикриття держкордону. На сьогоднішній день практично всі прикордонні мости підірвані – і автомобільні, і залізничні, – прикордонні дороги повністю заміновані аж до того, що ставлять протитанкові міни у три ряди на дорогах", – сказав Лаппо.

Також він нарікав, що українсько-білоруський кордон нібито охороняє Територіальна оборона України, а не прикордонники, як у мирний час, і при цьому тероборонівці "ціляться у прикордонників, іноді стріляють у повітря, ведеться постійна повітряна розвідка".

"Зазнаємо тиску", – заявив "наляканий" керівник держприкордонслужби.

Нагадаємо, що 8 жовтня мід Білорусі викликав українського посла Ігоря Кізіма, якому вручили ноту про те, що Україна нібито планує завдання удару по території Білорусі. В українському МЗС відкинули чергові інсинуації білоруського режиму, наголосивши, що Україна ніколи не зазіхала на чужі території. У зовнішньополітичному відомстві не виключають, що вручення дипломатичної ноти "може бути частиною плану Російської Федерації щодо здійснення провокації та подальшого звинувачення України".