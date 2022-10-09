Хватит выполнять прихоти Кремля: Украина жестко обратилась к Беларуси на фоне новой провокации

За вручением дипломатической ноты украинскому послу могут свободно стоять российские спецслужбы

В Беларуси, которая лишь на днях заявила о готовности совместно с рф развернуть дополнительные войска на границе, вновь заговорили об угрозах со стороны Украины. При этом — на весьма высоком уровне, ведь украинского посла в Минске Игоря Кизима было вызвано в МИД Беларуси для вручения дипломатической ноты.

В пресс-службе украинского Министерства иностранных дел дали четкий и понятный ответ на подобные провокации со стороны правительства лукашенко. В первую очередь дипломаты посоветовали белорусским коллегам проверять информацию и перестать выполнять указания Кремля.

Инцидент с вручением ноты произошел накануне вечером, 8 октября. Посол Игорь Кизим фактически был вызван "на ковер" — ему заявили, что Украина готовится нанести удар по белорусской территории, чем угрожает местному населению.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

"Эта информация не соответствует действительности, — говорят в МИД Украины. — Мы категорически отбрасываем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана российской федерации по осуществлению провокации и дальнейшего обвинения Украины".

Как отмечают отечественные дипломаты, белорусам стоит перестать верить российским провокациям, а также оставить всевозможную поддержку россии, которая продолжает проявлять агрессию по отношению к Украине.

При этом в МИД Украины подчеркнули: наша страна уважает основоположные нормы международного права и никогда не претендовала на чужие территории. Поэтому обвинять ее даже в мыслях о подобном — весьма глупо и бессмысленно.

Отметим, что лишь несколько дней назад заметили некое потепление со стороны Беларуси к Украине, ведь на официальных ресурсах практически исчезла жесткая риторика. Вполне вероятно, что на подобное повлияли успехи ВСУ на фронте.

"Телеграф" также писал, какова вероятность вовлечения белорусской армии в открытое противостояние с Украиной. Свое мнение высказывал ветеран российско-украинской войны Андрей Рымарук.