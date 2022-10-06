В Беларуси заявили о готовности вместе с россией развернуть войска

В Минске не исключают появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада

Беларусь, с территории которой россияне 6 октября атаковали Украину, готова развернуть совместную с россией группировку войск на фоне "угроз" со стороны соседних стран.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает "Белта". Он отметил, что угрозы якобы могут прийти с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины.

"Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на ее изменения", — добавил Хренин.

Ранее эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" оценил белорусскую угрозу.

Напомним, непризнанный диктатор александр лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси.