Лукашенко призвал к тотальной мобилизации – но не в армию

"Мобилизовать" будут даже студентов и школьников

Белорусский диктатор александр лукашенко сделал очередное заявление, в котором говорится, что нужно "мобилизовать всех" для сбора урожая. Это произошло на фоне завершения сельскохозяйственного года. Говоря о привлечении всех, он имел в виду даже школьников.

Об этом "президент" заявил, обращаясь к новоназначенным руководителям райисполкомов. Он рассказал, что теперь для Беларуси открылся рынок россии и Китая. Это значительно улучшит экономику страны, но для этого нужно мобилизовать всех — это касается не только работников агропромышленных предприятий, но и студентов и школьников.

"Более того, эти страны готовы купить и вдвое больше белорусской продукции. Мы продадим это все по хорошим ценам. То есть открылся рынок и цены приличные. Поэтому относительно сельского хозяйства у нас вообще не должно быть никаких проблем", — подчеркнул лукашенко.

Он сообщил, что если человек пойдет 5-6 часов поработает — это будет "и родителям на радость, и ребенку хорошая физическая подготовка". К тому же производство сельхозпродукции, по оценкам правительства, можно увеличиться вдвое.

"Мы все, и вы, я точно, работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как. Поэтому мобилизуйте студентов, рабочих, государственных служащих, других людей, чтобы помочь нам собрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так весной", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, силовики в Беларуси будут отправлять обратно всех бегущих от мобилизации россиян.