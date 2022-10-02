Россиян в Беларуси ждет неприятный сюрприз: оппозиционер раскрыл подлость лукашенко

Россиянам, решившим сбежать от "могилизации", лучше не отправляться в Беларусь

После объявления в россии частичной мобилизации многие местные жители решили покинуть пределы страны, чтобы не оказаться в армейских рядах. Один из наиболее популярных направления для побега — Беларусь. Однако все может оказаться не так радужно, как на то рассчитывают российские мужчины. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько предупреждает: по съемным квартирам уже начали ходить местные силовики, что может лишь подтверждать определенную договоренность между путиным и лукашенко.

Более детально Лебедько объяснил в интервью OBOZREVATEL, передает "Телеграф". Политик подчеркнул, что россияне действительно стараются как можно быстрее покинуть пределы своей страны, из-за чего в РБ наблюдается большой поток переселенцев.

С учетом зависимости белорусской власти от Кремля подобные "беженцы" от мобилизации могут оказаться в новой опасности, пересекая границу. Вполне вероятным Лебедько называет то, то александр лукашенко мог пообещать путину отлавливать россиян в Беларуси и отправлять их обратно.

"Все билеты до Беларуси раскуплены, все гостиницы заполнены. Белорусские силовики уже начали проводить рейды по арендованным квартирам", — рассказывает оппозиционер.

При этом он уверяет, что во многом режим лукашенко держится исключительно за счет военной диктатуры и поддержки Москвы. Но в случае, когда путин утратит свою влиятельность, "белорусская военщина берет приготовленные чемоданы и бежит кто куда".

Стоит подчеркнуть, что вариант с переселением на территорию Беларуси действительно интересует многих россиян. При этом они пытаются быть весьма изобретательными в своем бегстве — узнают важные моменты о проживании в РБ заранее.

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