Беларусь таки готовится к вторжению? Военный эксперт оценил серьезность угрозы

Одной из главных задач белорусов на территории Украины может стать блокировка поставок западного оружия

Перебрасывание эшелонов с российской военной техникой на территорию Беларуси стала одной из наиболее острых тем последних дней. Подобная активность может свидетельствовать о том, что путин таки "додавил" лукашенко насчет необходимости прямо вступить в войну с украинским народом. По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, вариант с попыткой отвлечь ВСУ на активные боевые действий у северных границ Украины является вполне вероятным. Однако нужно оценивать всю ситуацию в целом и подходить к этому с умом.

Более подробно об угрозах со стороны белорусов специалист рассказал в комментарии OBOZREVATEL. Он подчеркнул, что Беларусь уже является де-факто участником российско-украинской войны, ведь способствовала нападению российских военных на Украину со своей территории. К тому же это государство — прямой сателлит рф, поэтому ее, как члена ОДКБ, могут подключить к военным действиям в случае необходимости снова.

В первую очередь, отмечает Селезнев, Украине следует быть наиболее внимательной насчет брестского направления — в сторону Ковеля, Луцка и по южному направлению к самому Львову. Вторым вероятным путем является удар через Сарны на Ровно. Таким способом оккупанты могут попытаться отрезать Украину от поставок западного оружия.

Оправдание белорусской агрессии может начаться после официального признания россией результатов незаконных "референдумов" на оккупированной территории Украины. В Кремле могут попытаться официально объявить войну за "исконно русские земли", а Беларусь подключат к боям формально.

"К слову, в белорусской армии нет абсолютно пацифистских настроений, — предупреждает военный эксперт. — Они скорее ориентируются по ситуации. Я не уверен, что белорусская армия в полном составе будет отказываться от боевых действий, даже понимая все последствия. Потому что репрессивная машина в Беларуси работает, возможно, чуть слабее, но также эффективно, как и в рф".

Пока прямых намеков на вероятное вторжение РБ в Украину нет. Однако подготовка — пригон эшелонов с вооружением и техникой со стороны россии — уже присутствует. Вполне вероятно, что белорусы вновь вступят в "рейковую войну", как это было весной 2022 года. В любом случае ВСУ стоит лучше контролировать северные границы страны, отслеживая все возможные передвижения противника.

"Пока мы видим первые признаки. Они весьма симптоматические, но только один этот фактор не позволяет нам с полной уверенностью говорить, что на протяжении ближайшего месяца войска РБ перейдут в наступление", — резюмировал Селезнев.

Отметим, что в Украине хорошо понимают вероятные угрозы, исходящие от режима лукашенко. Секретарь СНБО Алексей Данилов уже озвучил первые предупреждения для белорусов, которые рискнут атаковать Украину по приказу путина.

Впрочем, всего этого может и не произойти, ведь Беларусь вряд ли станет одной из стран, которые рискнут признать легитимность псевдореферендумов россии на территории Украины.