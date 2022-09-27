Угроза вторжения? Из Беларуси идут тревожные сообщения

Белорусь, похоже, готовится принимать военные эшелоны из рф

Белорусь, которую рф хочет заставить вступить в войну против Украины, может готовиться к приему военных эшелонов с территории рф.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" на своем Telegram-канале. Сейчас продолжается активная подготовка железной дороги.

По информации источника, проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры Беларуси. К примеру, идет:

проверка мест погрузки (выгрузки) на жд-станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);

проведение ремонта погрузочно-выгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;

закрепление на жд-станциях выгрузки маневровых локомотивов;

разработка графиков движения воинских эшелонов по БелЖД (после предоставления плана воинских железнодорожных перевозок) и др.

"Сообщество железнодорожников Беларуси" отмечает, что все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из рф. Для их движения будут Напомним, рф в начале широкомасштабного вторжения атаковала Украину с территории Белоруси, однако российский блицкриг провалился. Примечательно, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявляла, что наступление российской армии со стороны Беларуси прекратилось благодаря белорусам.

Беларусь готовится принимать военные эшелоны из рф

Напомним, в начале сентября Белорусь провела военные учения вблизи украинских границ. Недавно официальный Минск заключил соглашение о сотрудничестве с оккупированным Севастополем.