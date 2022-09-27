Угроза вторжения? Из Беларуси идут тревожные сообщения
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Белорусь, похоже, готовится принимать военные эшелоны из рф
Белорусь, которую рф хочет заставить вступить в войну против Украины, может готовиться к приему военных эшелонов с территории рф.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" на своем Telegram-канале. Сейчас продолжается активная подготовка железной дороги.
По информации источника, проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры Беларуси. К примеру, идет:
- проверка мест погрузки (выгрузки) на жд-станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);
- проведение ремонта погрузочно-выгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;
- закрепление на жд-станциях выгрузки маневровых локомотивов;
- разработка графиков движения воинских эшелонов по БелЖД (после предоставления плана воинских железнодорожных перевозок) и др.
"Сообщество железнодорожников Беларуси" отмечает, что все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из рф. Для их движения будут Напомним, рф в начале широкомасштабного вторжения атаковала Украину с территории Белоруси, однако российский блицкриг провалился. Примечательно, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявляла, что наступление российской армии со стороны Беларуси прекратилось благодаря белорусам.
Напомним, в начале сентября Белорусь провела военные учения вблизи украинских границ. Недавно официальный Минск заключил соглашение о сотрудничестве с оккупированным Севастополем.