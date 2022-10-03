Лукашенко закликав до тотальної мобілізації – але не в армію

"Мобілізувати" будуть навіть студентів і школярів

Білоруський диктатор олександр лукашенко зробив чергову заяву, у якій йдеться про те, що потрібно "мобілізувати всіх" для збору врожаю. Це сталося на тлі завершення сільськогосподарського року. Кажучи про залучення всіх, він мав на увазі навіть школярів.

Про це "президент" заявив, звертаючись до новопризначених керівників райвиконкомів. Він розповів, що тепер для Білорусі відкрився ринок росії та Китаю. Це значно покращить економіку країни, але для цього треба мобілізувати всіх — це стосується не лише працівників агропромислових підприємств, а й студентів та школярів.

"Більше того, ці країни готові купити і вдвічі більше за білоруську продукцію. Ми продамо це все за добрими цінами. Тобто відкрився ринок та ціни пристойні. Тому щодо сільського господарства у нас взагалі не повинно бути жодних проблем", — підкреслив лукашенко.

Він повідомив, що якщо людина піде 5-6 годин попрацює — це буде "і батькам на радість, і дитині хороша фізична підготовка". До того ж, виробництво сільгосппродукції, за оцінками уряду, можна збільшитися вдвічі.

"Ми всі, і ви, я точно, працювали. Не працювали, а вколювали, і дай боже як. Тому мобілізуйте студентів, робітників, державних службовців, інших людей, щоб допомогти нам зібрати це все. Тому що гроші пристойні можемо заробити. Не зараз, так навесні", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, силовики в білорусі будуть відправляти назад всіх росіян, які тікають від мобілізації.