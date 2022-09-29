Вторжение из Беларуси маловероятно, но Лукашенко подал очень опасный сигнал

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" оценил белорусскую угрозу

Многих в Украине встревожила информация, что Беларусь, вероятно, готовится к приему военных эшелонов с территории РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов даже сделал жесткое предупреждение Лукашенко.

С моей точки зрения, риска мгновенного военного вторжения в Украину россиян с территории Беларуси, как это произошло в феврале, сейчас нет. Потому что там нет достаточного количества сил и средств.

Но существует риск того, что русские подтянут какие-то резервы и вынудят Лукашенко в очередной раз предоставить свою территорию для вторжения.

Многих в Украине напугала информация об активности на белорусской железной дороге (обследование мест разгрузки и так далее). Но она не такая масштабная, как ее пытаются показать.

Тут скорее надо следить за политическими сигналами. Очень негативный, опасный – то, что Лукашенко 28 сентября впервые побывал в непризнанной Абхазии. И заявил, что та существует, "ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать".

Причем признал, что этот визит – следствие его встречи 26 сентября с Путиным в Сочи.

Понятно, что Путин на что-то Лукашенко уламывает. Вопрос – на что?

С одной стороны – это может быть признание псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

С другой – помощь россиянам в военной операции против Украины.

Если говорить о гипотетическом повторном вторжении с территории Беларуси, то формат февраля 2022 года – с таким объемом сил и средств – маловероятен. С украинской стороны ситуация совсем другая. Укрепленная территория, более мощная армия. И попытка атаки со стороны Беларуси стала бы скорее отвлечением внимания от удара с другого направления.

Но сейчас для россиян, как мне кажется, главное – стабилизировать линию фронта. Потому что под Лиманом у них всё плохо.

Что касается вовлечения в войну белорусской армии, по состоянию на сегодня это также маловероятно. Максимум что Беларусь может выставить боеспособного – это около 12 тысяч человек. С учетом частичной мобилизации – до 40 тысяч. Но я не думаю, что боеспособность этой армии в случае ведения захватнической войны будет больше, чем у тех же донецких "мобиков".

К тому же – на убой идти никто не хочет. Тем более, участвовать в чужой войне.