У Білорусі заявили про готовність разом із росією розгорнути війська

У Мінську не виключають появи реальної загрози розпалювання у Білорусі внутрішнього конфлікту з подальшим зовнішнім втручанням у його вирішення з боку Заходу

Білорусь, з території якої росіяни 6 жовтня атакували Україну, готова розгорнути спільне з росією угруповання військ на тлі "загроз" з боку сусідніх країн.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, передає "Белта". Він зазначив, що погрози нібито можуть прийти з території Польщі, Литви, Латвії та України.

"Прийняті необхідні рішення і для забезпечення колективної безпеки. Регіональне угруповання військ і сил Білорусі та росії готове до розгортання та виконання завдань зі збройного захисту Союзної держави. Органами військового управління всіх рівнів на системній основі проводиться всебічний аналіз обстановки, що складається на наших кордонах. Також виробляються варіанти адекватного реагування на її зміни", — додав Хренін.

Раніше експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфа" оцінив білоруську загрозу.

Нагадаємо, невизнаний диктатор олександр лукашенко розпорядився запровадити заборону на підвищення цін у Білорусі.