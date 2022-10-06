До СРСР залишилося ще трохи: Лукашенко ввів чергову дивну заборону

Так голова держави вирішкє проблему інфляції

Невизнаний більшістю країн президент Білорусі олександр лукашенко вже давно не дивує нікого своїми заявами і рішеннями, які все далі заводять країну в ізоляцію та економічні проблеми. У четвер, 6 жовтня, диктатор розпорядився запровадити заборону на підвищення цін. Таке рішення набирає дії вже з дня його прийняття.

Про це білоруський президент повідомив за підсумками наради з економічним блоком на тему інфляції. олександр лукашенко висловив жорстку критику на адресу відповідальних осіб за недостатній контроль та активність у сфері інфляції та зростання цін, щоб забезпечити справедливе ціноутворення у всіх сегментах ринку за широким спектром продукції.

"З 6 числа забороняється будь-яке зростання цін. За-бо-ро-ня-єть-ся! З сьогоднішнього дня. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоби за добу не накрутили ціни. Тому від сьогодні зростання цін забороняється. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось, якісь розрахунки, перерахунки", — заявив Лукашенко.

Проте, за його словаи, можуть бути винятки за тими чи іншими позиціями. Голова держави визначив коло відповідальних, хто уповноважений приймати такі рішення. Він пояснив таку заборону шаленим зростанням цін, яким "підійматися вже немає куди".

Заява лукашенка

Як повідомляв "Телеграф" раніше, олександр лукашенко закликав до тотальної мобілізації всіх, включно зі студентами і школярами, до збирання врожаю. За його словами, це всім пійде на користь.