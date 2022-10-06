До СССР осталось еще немного: Лукашенко ввел очередной странный запрет

Так глава государства решает проблему инфляции

Непризнанный большинством стран президент Беларуси александр лукашенко уже давно не удивляет никого своими заявлениями и решениями, которые все дальше заводят страну в изоляцию и экономические проблемы. В четверг, 6 октября, диктатор распорядился ввести запрет на повышение цен. Такое решение вступает в силу уже со дня его принятия.

Об этом президент сообщил по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции. александр лукашенко выразил жесткую критику в адрес ответственных лиц за недостаточный контроль и активность в сфере инфляции и роста цен, чтобы обеспечить справедливое ценообразование во всех сегментах рынка по широкому спектру продукции.

"С 6 числа запрещается любой рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", — заявил Лукашенко.

Однако, по его словам, могут быть исключения по тем или иным позициям. Глава государства определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения. Он объяснил такой запрет безумным ростом цен, которым "подниматься уже некуда".

Заявление лукашенко

Как сообщал "Телеграф" ранее, александр лукашенко призвал к тотальной мобилизации всех, включая студентов и школьников, к сбору урожая. По его словам, это всем пойдет на пользу.