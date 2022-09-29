Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфу" оцінив білоруську загрозу

Багатьох в Україні стурбувала інформація, що Білорусь, ймовірно, готується до прийому військових ешелонів із території РФ.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данилов навіть зробив жорстке попередження Лукашенку.

На мою думку, ризику миттєвого військового вторгнення в Україну росіян з території Білорусі, як це сталося в лютому, зараз немає. Тому що там немає достатньої кількості сил та засобів.

Але існує ризик того, що росіяни підтягнуть якісь резерви і змусять Лукашенка вкотре надати свою територію для вторгнення.

Багатьох в Україні налякала інформація про активність на білоруській залізниці (обстеження місць розвантаження тощо). Але вона не така масштабна, як її намагаються показати.

Тут скоріше треба стежити за політичними сигналами. Дуже негативне, небезпечне – те, що Лукашенко 28 вересня вперше побував у невизнаній Абхазії. І заявив, що та існує, "її з карти не стерти, жодні санкції не зможуть це зробити".

Причому визнав, що цей візит – наслідок його зустрічі 26 вересня з Путіним у Сочі.

Зрозуміло, що Путін на щось Лукашенка уламує. Запитання – на що?

З одного боку, це може бути визнання псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

З іншого боку – допомога росіянам у військовій операції проти України.

Якщо говорити про гіпотетичне повторне вторгнення з території Білорусі, то формат лютого 2022 року – з таким обсягом сил та засобів – малоймовірний. З українського боку ситуація зовсім інша. Укріплена територія, потужніша армія. І спроба атаки з боку Білорусі стала б скоріше відволіканням уваги від удару з іншого напрямку.

Але зараз для росіян, як на мене, головне – стабілізувати лінію фронту. Тому що під Лиманом у них все погано.

Що стосується залучення до війни білоруської армії, станом на сьогодні це також малоймовірно. Максимум, що Білорусь може виставити боєздатного – це близько 12 тисяч людей. З урахуванням часткової мобілізації – до 40 тисяч. Але я не думаю, що боєздатність цієї армії у разі ведення загарбницької війни буде більшою, ніж у тих же донецьких "мобиків".

До того ж – на забій іти ніхто не хоче. Тим більше, брати участь у чужій війні.