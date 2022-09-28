Колишній нардеп, ексзаступник голови Радміну АР Крим Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу" оцінив результати псевдореферендумів

Ті казкові цифри, які оприлюднили за підсумками псевдорефрендумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, вкотре підкреслюють брехливість тих результатів, які росіяни видавали у 2014 році, після проведення таких вистав у Криму.

І тоді й зараз усе проходило під дулами автоматів. І, з усім тим, росіяни не змогли забезпечити не те що бажану, але хоча б більш-менш пристойну явку.

Отримані результати можна оцінювати як абсолютно намальовані. Щодо наслідків всього цього… У юридичному плані – нікчемні події. Території на момент проведення псевдореферендумів було окуповано. Сам цей цирк лежить поза міжнародними правовими нормами, поза українською Конституцією, поза будь-якими більш-менш законними процесами. Тож ні самі "референдуми", ні їхні "результати" жодним чином не скоригують зусилля української влади, української армії щодо звільнення цих територій.

Щобільше – ці псевдореферендуми на сході та південному сході нашої країни, на тимчасово захоплених територіях мають певний побічний ефект для самого Кремля. Якщо раніше різні друзі путіна в Європі, агенти, що розкрилися, а також діють під умовним прикриттям, намагалися так чи інакше розділити тему Криму і Донбасу, то путін своїми черговими злочинними діями абсолютно знівелював будь-яку різницю. І те, що захоплено 2014-го, і те, що 2022-го – однаково захоплені силою території, з проведеним за одним сценарієм спектаклем – псевдореферендумом. Відповідно це ніяк не може відбиватися ані на статусі цих територій, ані на зусиллях України щодо їхньої деокупації. Ми звільнятимемо кожен квадратний метр нашої землі.