Беларусь снова хочет дружить с Украиной? О чем заговорили пропагандисты лукашенко

Аналитики сообщили о робких намеках белорусских пропагандистов, касающихся дальнейших отношений с Украиной

В Украине все еще не отрицают вероятность повторного вторжения со стороны Беларуси, тогда так тамошняя пропаганда начинает менять некоторые нарративы относительно своей соседки. В частности, намекает на то, что Украина после войны никуда не исчезнет и с ней придется каким-то образом коммуницировать. А вот об "однозначной победе" россиян провластные медиа в Беларуси больше не говорят.

Об этом говорится в сообщении аналитиков Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности на официальном сайте организации. Они проанализировали сообщения в белорусском информационном пространстве за прошедшую неделю и пришли к ряду выводу.

Та, некоторых громких нарративов пропаганда в Беларуси начала избегать.

"Практически исчезли тезисы о том, что сопротивление Украины бессмысленно, что россия обязательно победит, а Киев продолжением войны лишь ухудшает свое положение, — говорится в отчете Центра. — Зато появились робкие намеки – преимущественно из-за избирательного цитирования лукашенко – что Украина сохранится, и что Беларусь должна это учитывать и дальше жить с Украиной в мире. Но намеки пока очень осторожны".

Стоит отметить, что речь идет только о наметившейся тенденции, а не о конкретном изменении тональности в украинской тематике. Потому что белорусские провластные медиа продолжают лгать по поводу событий в Украине и поддерживают российские фейки. К примеру, при освещении трагедии с расстрелом колонны гражданских авто в Запорожской области, белорусские пропагандисты обвинили украинскую сторону. А еще местные агентства разгоняли посыл о том, что якобы Украина готовит ядерную катастрофу своими действиями на Запорожской АЭС.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Беларуси начали "охоту" на беглецов-мужчин из соседней россии. По словам белорусского оппозиционера Анатолия Лебедько, между лукашенко и путиным может существовать определенная договоренность.