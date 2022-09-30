Есть жертвы: оккупанты ударили по колонне гражданских в Запорожье (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2185
Местные жители слышали более десятка взрывов
Утром в пятницу, 30 сентября, российские военные ударили ракетами по Запорожью, — прилет был в район, где формировалась колонна гражданских, есть погибшие и пострадавшие.
Информацию об этом официально подтвердил руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Стоит заметить, что воздушная тревога в Запорожье была объявлена около 07:10, через несколько минут после чего прогремела сразу серия взрывов, — по словам очевидцев, они слышали от 12 до 20 "хлопков".
"Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые. На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы", — говорится в сообщении Старуха.
По неподтвержденной информации, часть ударов нанесли со стороны оккупированного Токмака.
Жители Запорожья публикуют в сети видео, на которых слышно звуки взрывов:
Стоит заметить, что только накануне вечером жителей Запорожья тревожили звуки взрывов, — но тогда работали средства противовоздушной обороны.
Как сообщал "Телеграф", ночь на 30 сентября выдалась очень неспокойной для украинцев, — враг нанес очень сильные ракетные удары по Николаеву и Днепру.